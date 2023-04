"Consenso político para breve." Parlamento insiste na legalização da canábis e IL acredita na aprovação

© DR

Depois do Bloco de Esquerda, também a Iniciativa Liberal (IL) volta a entregar um diploma para legalizar o consumo de canábis. Desde que os liberais estão no Parlamento, em 2019, é a segunda vez que entregam a proposta.

No documento dos liberais, consultado pela TSF, a venda junto a estabelecimentos de ensino fica proibida, assim como a venda a menores de 18 anos e a "quem aparente possuir anomalia psíquica ou esteja visivelmente intoxicado".

Em declarações à TSF, o deputado da IL Carlos Guimarães Pinto defende que a legalização vai contribuir para o "consumo seguro" e dá "liberdade de decisão às pessoas" para consumo responsável.

O projeto prevê "a legalização do consumo recreativo, com algumas restrições", semelhantes ao consumo do tabaco. "Em linhas gerais, queremos tornar legal algo que já acontece no mercado informal, tornando o consumo mais seguro", explica o deputado.

Dessa forma, os portugueses teriam liberdade e deixariam de "recorrer ao mercado negro", já que a legalização "acabará com uma importante fonte de financiamento de atividades criminosas verdadeiramente perigosas para a sociedade".

Além do Bloco de Esquerda e da IL, também os deputados socialistas afetos à JS admitem avançar com uma proposta. O secretário-geral Miguel Costa Matos já desafiou o PS a aproveitar a maioria absoluta para legalizar o consumo de canábis.

Carlos Guimarães Pinto mostra-se convencido que a legalização vai avançar até ao final do ano, dado o aparente "consenso político" que existe na Assembleia da República.

"Há uma expectativa que desta vez se encontra um consenso político. Não sabemos quando é que vai avançar, exatamente, mas o momento político pode chegar em breve", admite.