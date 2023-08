"Consternação e tristeza." MAI e Marcelo lamentam morte de polícia em serviço

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo 10 Agosto, 2023 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, diz ter recebido com "enorme consternação e profunda tristeza" a notícia da morte da polícia Ana Roldão, na sequência de um despiste com um carro-patrulha da PSP pelas 00h00 da madrugada desta quinta-feira, em Sacavém, quando respondia a uma ocorrência em Camarate com outros três agentes.

"Neste momento de grande dor e luto quero deixar, em meu nome e do Governo, uma palavra de solidariedade e os mais sentidos pêsames à família, aos amigos e à Polícia de Segurança de Pública. Quero também deixar uma palavra de gratidão a todos os polícias que, diariamente, dão o melhor de si e colocam a vida em risco na defesa da comunidade e do Estado de Direito", pode ler-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.

Aos três agentes que ficaram feridos no mesmo acidente - dois deles ainda internados -, José Luís Carneiro deseja as "rápidas melhoras" e garante que tudo "será feito no sentido da sua recuperação".

Pouco depois, numa nota deixada no site oficial, a Presidência da República revelou que Marcelo Rebelo de Sousa teve conhecimento da morte com "profunda consternação", bem como do estado de saúde do agente Jaime Sousa e dos alunos do Curso de Formação de Agentes, Pedro Ramos e Luís Rodrigues.

"O Presidente da República apresenta à família enlutada a sua solidariedade e os mais sentidos pêsames pela vida perdida no cumprimento da sua missão, sentimentos que estende à PSP e deseja as rápidas melhoras ao agente e aos alunos feridos", acrescenta a mesma nota.

Nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública também dedicou uma publicação à agente Ana Roldão.