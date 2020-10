Constitucionalistas defendem uma lei de emergência sanitária

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por Ana Sofia Freitas 22 Outubro, 2020 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Paulo Otero considera que "o Parlamento já teve tempo suficiente para poder aprovar uma lei de emergência sanitária para fazer face a estas situações decorrentes da pandemia". Na opinião do professor de Direito, as medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo "seriam constitucionais numa situação de estado de emergência. Só assim é que as medidas teriam fundamento jurídico tendo em conta a proporcionalidade".

O constitucionalista explica que a "situação de calamidade e em geral as situações previstas na lei da proteção civil estão pensadas para incêndios, terramotos, inundações, para tsunamis e não estão pensadas para situações de pandemia".

Paulo Otero nota que o estado de calamidade "não está pensado para situações de pandemia". 00:00 00:00

O constitucionalista defende que, no caso do impedimento de circulação entre concelhos, as pessoas teriam "teoricamente o direito de resistência, mas uma coisa é o que está consagrado nas folhas da constituição, outra coisa é o exercício da autoridade e o dever de obediência, sem prejuízo de ser possível impugnar judicialmente as eventuais multas que lhes venham a ser aplicadas ou eventualmente os processos crime que sejam desencadeados pelo crime de desobediência", afirma.

Constitucionalista Paulo Otero lembra que o direito de resistência existe mas entra em confronto com o dever de obediência nesta situação. 00:00 00:00

Para o constitucionalista Tiago Duarte "as medidas, sendo proporcionais e adequadas para evitar o contágio, têm cobertura constitucional". Ainda assim o professor de Direito lembra que "da última vez que o governo proibiu a circulação entre concelhos, na Páscoa, foi ao abrigo do estado de emergência e, portanto, não se percebe muito bem para que é que é preciso o estado de emergência e para que é que é preciso o estado de calamidade".

Tiago Duarte entende que, se forem proporcionais, as medidas têm "cobertura constitucional". 00:00 00:00

O professor de Direito defende que " o governo não devia entrar nesta confusão jurídica de praticar o mesmo tipo de medidas, em alguns casos ao abrigo do estado de emergência e noutros casos ao abrigo do estado de calamidade". Nesta altura já era tempo de o governo ter aprovado na Assembleia da República uma lei bem clara sobre as pandemias a explicar o que é que o governo podia fazer a cada momento", avisa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS