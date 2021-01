Constituição é "melhor vacina contra aqueles que querem subverter o regime democrático"

João Ferreira © José Sena Goulão/Lusa

João Ferreira visitou, esta manhã, a preparação de uma assembleia de voto em Alverca.

Habitualmente, as votações ocorriam nos bombeiros voluntários, mas este ano, devido à pandemia, as votações vão acontecer no pavilhão gimnodesportivo do Futebol Clube Alverca. O candidato quis, com esta visita, mostrar que é seguro votar no próximo domingo. E à saída voltou à constituição para dizer que é a melhor vacina contra aqueles que querem subverter o regime democrático.

Ouça a reportagem do jornalista Miguel Midões.

O candidato da CDU foi acompanhado por Carlos Gonçalves, presidente da União de Freguesia de Alverca e Sobralinho, que foi mostrando a João Ferreira como estava planificada a estrutura para a votação do próximo domingo. Setas indicativas do caminho, apenas um sentido, mesas com distanciamento assegurado para quem está a dar assistência às mesas de voto, e material de proteção individual como máscaras e álcool gel.

Com esta visita, João Ferreira quis mostrar que é seguro votar no próximo domingo. "Mostrar um trabalho que é diferente daquele que se fez nos outros anos, mas a situação assim o exige", refere. "É importante que as pessoas percebam que as coisas estão a ser preparadas para que se possam sentir seguras e tranquilas no exercício do seu direito e dever cívicos", acrescenta.

Cá fora, o candidato da constituição, junto a um cartaz seu, mostrou como, de forma atual, com QR Code, se pode aceder ao documento e logo de seguida clarificou que a constituição também é "a melhor vacina contra aqueles que querem subverter a constituição e com ela subverter o regime democrático". João Ferreira está convicto que se as pessoas a conhecerem "mobilizar-se-ão pela defesa da democracia".