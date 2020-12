"Construíram pontes e compromissos." Marcelo salienta papel dos deputados em 2020

Marcelo Rebelo de Sousa © António Cotrim/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa deu as boas festas aos deputados e líderes parlamentares portugueses, numa pequena cerimónia no Museu Nacional dos Coches. O Presidente da República lembrou que 2020 foi um ano de preocupação, mas também de esperança.

Marcelo referiu que os portugueses vivem "preocupados com os efeitos da situação" pandémica, que podem ser "duradouros e estruturais".

"A Assembleia da República é a casa da democracia, essa é a sua riqueza e casa bem com o seu papel integrador. Integra as forças, movimentos e ideia quês vão surgindo, os antissistémicos. Essa é a riqueza da democracia em contraste com a ditadura."

O chefe de Estado falou na "responsabilidade acrescida" do Parlamento, no último ano, com a aprovação de sete estados de emergência. "Construíram-se pontes e compromissos", salientou, indispensáveis para fazer cumprir a Constituição.

"A Assembleia da República não se podia demitir destas funções. Nunca deixou de funcionar e de intervir nos debates."

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que a cooperação com a Assembleia da República foi essencial para o Presidente da República, e que a casa da democracia comporta esperança para os cidadãos. "A Assembleia e a democracia é portadora de esperança, ao contrário da ditadura."

O Presidente da República lembra que este não é o Natal ideal, e que 2021 não será um ano de sonho, mas aponta à esperança.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, não se comprometeu com as eleições presidenciais, e lembrou que "só depois de os votos estarem contados é que se saberá quem é o Presidente da República que estará aqui no próximo ano".

Ainda assim, no seu discurso, Ferro Rodrigues apelou à mobilização dos cidadãos para irem às urnas a 24 de janeiro, apesar das circunstâncias da pandemia. "É uma demonstração cívica e democrática ao lado de tantas que os portugueses têm demonstrado."