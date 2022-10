"Continuaremos sempre à procura de um projeto político que agrade à maioria dos portuenses"

Alberto Machado © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por Leonor Ferreira com Carolina Quaresma 20 Outubro, 2022 • 08:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da concelhia do PSD Porto reconhece que o partido não conseguiu apresentar um candidato que derrotasse Rui Moreira. Em declarações à TSF, Alberto Machado diz que é sempre difícil a um partido retirar da presidência quem já lá está há muito tempo.

"Se olharmos de uma forma mais transversal, aquilo que é mais normal acontecer em todos os concelhos é que um presidente em funções é reconduzido. Neste caso, o presidente Rui Moreira tem uma notoriedade muito grande na cidade", considera, recordando uma das maiores obras do mandato do autarca: a inauguração do Mercado do Bolhão.

"Os cidadãos votam muito procurando essa estabilidade naquilo que são os seus representantes ao nível das câmaras municipais e das juntas de freguesia. Dentro dessa lógica, gostaríamos de ter ganho as eleições, não aconteceu, tem a ver com a procura que é generalizada e tem a ver com aquilo que acontece na esmagadora maioria dos concelhos. É normal que os presidentes que estão em funções vençam as eleições e, se olharmos para o panorama nacional, quase todos fazem três mandatos e se concorressem a um quarto, provavelmente, seriam reeleitos novamente", afirma.

Ouça aqui as declarações de Alberto Machado à TSF 00:00 00:00

Alberto Machado lembra, de qualquer das formas, que a última palavra é sempre do povo.

"Nós procurámos quer em 2013, quer em 2017, quer em 2021, apresentar um projeto que os portuenses entenderam não ser o mais indicado para governar a cidade e deram ao doutor Rui Moreira essa possibilidade. Nós, enquanto partido político, que já teve as maiores responsabilidades na governação da cidade durante diversos mandatos em que estivemos no poder, continuaremos sempre à procura dessa personalidade que possa ter um projeto político que agrade à maioria dos portuenses", sublinha.

Depois das autárquicas, Rui Moreira e o PSD aprovaram um acordo de estabilidade e governação para quatro anos.

A 20 de outubro de 2021, Rui Moreira foi empossado presidente da câmara municipal do Porto pela terceira e última vez. Dada a lei da limitação de mandatos, o autarca será obrigado a deixar a liderança do município em 2025, quando acontecerem as novas eleições autárquicas.

Em entrevista à TSF, o autarca portuense considera que a reabertura do Bolhão e o Terminal Intermodal de Campanhã foram duas das obras mais marcantes do mandato.