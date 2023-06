Continuidade de Costa "é evidente". Remodelação do Governo nas mãos do primeiro-ministro

Eurico Brilhante Dias, líder da bancada socialista © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Se António Costa fechar a porta a um cargo europeu, Eurico Brilhante Dias não fica "surpreendido", o PS é o "garante da estabilidade", apesar das polémicas dos últimos meses. O líder parlamentar socialista reconhece que todos os Governo "tem fases diferentes", mas deixa nas mãos do primeiro-ministro uma eventual remodelação com saídas de ministros.

O grupo parlamentar do PS aterrou na Madeira (parte dos deputados ficaram em terra, devido ao cancelamento de voos) para três dias de jornadas parlamentares e, durante a visita às obras do novo hospital central da região, que começaram há um ano, Eurico Brilhante Dias abordou também as críticas do Governo regional ao Executivo do continente.

A construção do novo hospital da Madeira deve estar concluída no final de 2027, terá um custo de 350 milhões de euros, financiado a cinquenta por cento do Orçamento da república. A equipa de Miguel Albuquerque, no entanto, alega que a última tranche prevista ainda não caiu nos cofres da Madeira.

"Não podemos estar sempre só a falar dos problemas. Esta fase da obra está orçada em 75 milhões de euros, a obra toda são 350. Continuaremos a encontrar soluções. Os madeirenses, como a generalidade dos portugueses, querem soluções e não estar sempre a falar dos problemas", insiste.

E o PS está empenhado para que o novo hospital "seja uma realidade", garante o líder parlamentar.

Na última semana, o nome de António Costa voltou a ser colocado na rota de Bruxelas para liderar o conselho europeu depois das europeias do próximo ano. Ao Público, o primeiro-ministro garante que que nunca irá colocar em causa a estabilidade, o que merece o aplauso de Eurico Brilhante Dias.

"O PS e, em particular, o primeiro-ministro sempre foram a estabilidade e a continuidade de políticas. Por isso, o que o primeiro-ministro faz, mais uma vez, é a estabilidade para continuar as políticas e para obter os bons resultados que temos tido. Não é uma surpresa, aliás, é algo evidente", acrescenta.

No entanto, depois de uma sessão legislativa que deixou marcas no PS, desde logo, no ministro das Infraestruturas, João Galamba, pode existir a tentação de dar um novo fôlego ao Governo, com trocas de ministros. Para Eurico Brilhante Dias, a decisão está nas mãos de António Costa.

"A estabilidade está muito relacionada com o primeiro-ministro. Quem compõe a sua equipa é o primeiro-ministro, ele mais do que ninguém tem as informações necessárias. Todos os governos têm fases diferentes e o primeiro-ministro olha para a sua equipa", admite.

Até terça-feira, os deputados do PS vistam todos os concelhos da região, no pontapé de saída para as eleições regionais deste ano. O partido vai começar a preparar também o debate do Estado da Nação, a cerca de um mês do final da sessão legislativa.