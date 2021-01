Contra extremismos, Mayan fala de "crescimento da onda liberal em Portugal"

© Estela Silva/Lusa

O candidato da Iniciativa Liberal à presidência da república, Tiago Mayan Gonçalves, destacou este domingo o "crescimento da onda liberal em Portugal" e sublinhou a luta contra o extremismo "seja ele qual for ou de onde venha".

A discursar no hotel HB Foz, no Porto, o candidato liberal - que terminou na penúltima posição - referiu que o extremismo "não vencerá e não será também alternativa ao socialismo, que também temos de combater".

Admitindo que "não tinha nada para oferecer" a não ser a força das suas ideias, energia e valores ao partido pelo qual se candidatou, Tiago Mayan Gonçalves acabou por admitir que esta foi "uma corrida bonita" e que "valeu a pena".

O candidato explicou ter entrado na corrida a Belém para oferecer uma "alternativa liberal, humanista e tolerante" aos milhares de portugueses que nela quiseram votar e sustenta que "os números desta noite sinalizam o crescimento da onda liberal".

Tiago Mayan destacou ainda que esta segunda-feira volta "à vida como cidadão" e como militante da IL antes de deixar uma mensagem: "Vale sempre a pena lutarmos, livres e com coragem, por aquilo em que acreditamos."

Cotrim Figueiredo elogia "campanha notável"

Momentos antes, o presidente da IL, João Cotrim Figueiredo, já afirmara que a candidatura de Tiago Mayan conseguiu, acima de todas as expectativas, uma "campanha notável" e atingiu um resultado que "ninguém diria à partida".

João Cotrim de Figueiredo atrasou a declaração prevista para esta noite devido às "incertezas" que permanecem nos resultados porque ainda havia "mais de 300 mil votos ainda por contar", mas num momento em que Tiago Mayan Gonçalves ultrapassou Vitorino Silva na votação.

"Gostaria de começar por dizer que é com grande alegria que estou a registar que, nestas eleições e enquanto projetos políticos, só há efetivamente hoje duas candidaturas que estão de parabéns: a do professor Marcelo Rebelo de Sousa que ganhou à primeira volta e a candidatura de Tiago Mayan Gonçalves que acima de todas as expectativas consegue fazer uma campanha notável e atingir um resultado que ninguém diria à partida", afirmou o líder da IL, partido que apoia a candidatura de Mayan Gonçalves.