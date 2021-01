"Contrabandista" e "operário beto". Ventura quer ser líder da oposição e insulta adversários

O candidato pelo Chega às eleições presidenciais de 2021, André Ventura © LUSA

Por Maria Augusta Casaca 14 Janeiro, 2021 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na cidade onde há cerca de um ano lançou a sua candidatura presidencial, André Ventura colocou a fasquia alta. "O que sair do dia 24 vai dizer se somos a tal liderança da oposição que devemos ser", lançou para a plateia. Perante os seus apoiantes afirmou não querer ser apenas "mais um movimento".

Ficou claro que, nestas eleições, mais do que estar a disputar o lugar de presidente da República, o líder do Chega encontra-se sobretudo a tentar ganhar um espaço maior na oposição ao governo. "A percentagem de portugueses que me vê como líder da oposição é quase a mesma que vê Rui Rio" nessa posição. Um motivo de regozijo para o líder da extrema-direita. "O PSD tem 46 anos, o Chega tem apenas dois", salientou.

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

No comício em Portalegre o candidato presidencial passou para o insulto pessoal aos seus adversários. A Marcelo Rebelo de Sousa chamou "fantasma", a João Ferreira "operário beto de Cascais", lembrando que o candidato apoiado pelo PCP o acusa de "ajudar os mauzões a fugir aos impostos". "Isto quando o PCP não paga impostos da festa do Avante desde 1974", exclamou. Ana Gomes, por sua vez, foi apelidada de "contrabandista". "

Quando ouço uma candidata como Ana Gomes falar de offshores como se fosse a aura da pureza e depois importa uma vacina ilegal, para contrabandista falta pouco", afirmou. "E nós não queremos uma contrabandista como Presidente da República", enfatizou.

Cá fora, já após o comício, vários jovens de Portalegre insurgiram-se contra a presença do líder do Chega na terra e chamaram-lhe fascista. Rapidamente a discussão subiu de tom com os apoiantes do partido de extrema-direita.

"Este homem está aqui a favor do populismo, está aqui a pisar a democracia", dizia uma jovem.

A discussão continuou acesa por mais um bom bocado e, enquanto durou, um dos apoiantes do Chega esteve sempre a filmar os jovens com um telemóvel.