Controlo máximo. Secções locais do PSD têm de pedir autorização para tudo até à campanha

Rui Rio, presidente do PSD

"Para quem sabe o que são autárquicas, isto não é exequível". Esta é uma das críticas ouvidas pela TSF sobre as novas normas impostas pela sede nacional do PSD a todas as estruturas. Entre elas, o pedido de autorização prévio com três orçamentos distintos para brindes, outdoors ou até estudos de opinião e sondagens, independentemente de estarem ou não relacionados com as eleições.

O documento a que a TSF teve acesso, datado de 17 de fevereiro, foi enviado a todas as estruturas e aperta as condições para a produção de materiais de campanha na corrida autárquica que se avizinha.

Entre os pontos elencados, nota-se também que não podem ser admitidas propostas de "empresas constituídas há menos de três anos ou que constem do despacho sobre a proibição de contratação com certos fornecedores".

Mas não são só os orçamentos que estão em causa, a direção do partido nota, através desta circular interna, que as estruturas devem enviar para a sede as faturas que discriminem tudo ao máximo detalhe.

Por exemplo, nas publicitações feitas nas estruturas outdoor deve ser mencionado se é em lona ou papel "com o descritivo XPTO, gramagem Y", a dimensão da impressão e até mesmo o tema da mensagem política.

Ora, a reação não se fez esperar nas estruturas locais. Duas fontes ouvidas pela TSF concordam que haja um controlo, "até para prevenir abusos" como já ocorreram noutras circunstâncias, mas "quando existem, deve ir-se atrás do prevaricador".

Nas críticas ouvidas pela TSF estão o facto de estes processos "não serem funcionais" e que "pedir três orçamentos é impraticável", até porque "os preços de referência estão estipulados".

Um dirigente distrital nota que "é necessário que prevaleça o bom senso, a funcionalidade e a operacionalidade", algo que defende que não acontece com estas normas que foram agora impostas sem consulta prévia.

Entre as distritais, há já uma mobilização para que haja uma reunião com a direção nacional: querem pedir explicações sobre este assunto, até porque podem causar ainda mais atrasos no processo autárquico.

Gastos controlados em plataforma informática

Numa outra circular interna, o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro sublinha que "as estruturas de campanha irão funcionar com um sistema informático nas eleições autárquicas para o controlo de despesa, submissão de orçamentos e pedidos de validação", cuja utilização é obrigatória.

Precisamente por haver esta plataforma, um dirigente local diz à TSF que o partido tem condições de controlar as despesas sem a questão da validação prévia com três orçamentos para, por exemplo, fazer um folheto.

Já sobre angariação de fundos, o PSD estabelece que estes só podem ser dados "por pessoas singulares e até ao limite de 26 mil euros por doador", ainda que as doações tenham de passar pelo crivo da São Caetano à Lapa.