Coordenação ou direção? Frente Cívica acusa Governo de "jogar com as palavras" no caso da mulher de Galamba

Por causa das funções desempenhadas pela mulher do atual ministro das Infraestruturas, Laura Cravo, no Ministério da Finanças, o PSD quer ouvir o ministro João Galamba no Parlamento. Laura Abreu Cravo é, segundo a TVI, coordenadora de um departamento do Ministério das Finanças, mas não há nenhum despacho de nomeação para esta função. Numa crítica ao Governo, João Paulo Batalha, vice-presidente da associação Frente Cívica, fala em brincar com as palavras.

"O Governo parece estar a jogar com as palavras, porque diz que ela não exerce um cargo de direção, mas exerce um cargo de coordenação. É difícil perceber a diferença, tanto mais que o antecessor dela no mesmo cargo teve a sua nomeação publicada em Diário da República, e o que faz sentido do ponto de vista da transparência é que qualquer cidadão possa escrutinar quem é que está a exercer cargos de responsabilidade na estrutura da administração pública. É por isso que as nomeações são feitas e publicadas em Diário da República", explica à TSF João Paulo Batalha.

De acordo com o vice-presidente da associação Frente Cívica, "o que parece aqui ter acontecido é que o Governo, para não ter de lidar com mais um caso semelhante ao familygate, pôs esta pessoa num cargo de coordenação - como eles dizem -, mas é um cargo de direção do Ministério das Finanças, encontrando ou inventando um estratagema para não publicar essa nomeação em Diário da República para não serem escrutinados pela escolha que fizeram. Isso é de legalidade muito duvidosa e é seguramente contra os princípios mais básicos da transparência pública".

O programa "Exclusivo", da estação TVI, noticiou na segunda-feira que Laura Abreu Cravo, mulher do atual ministro das Infraestruturas João Galamba, coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República.

À TVI, o Ministério das Finanças referiu que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e está no GPEARI [Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais] ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público.

"Considerando a experiência e percurso de Laura Abreu Cravo e a necessidade de melhor articular os trabalhos do GPEARI nesta área, foi convidada a permanecer no referido Gabinete, exercendo a partir de março de 2022 funções de acompanhamento e participação do processo legislativo europeu na área dos serviços financeiros, bem como de coordenação e representação da participação do GPEARI em comités técnicos", pode ler-se, de acordo com a resposta das Finanças publicada no 'site' da estação televisiva.

O Ministério das Finanças defendeu que Laura Abreu Cravo "não desempenha uma função dirigente na Administração Pública, razão pela qual não houve lugar à sua nomeação [em Diário da República] pelo Diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais", ainda de acordo com a resposta enviada à TVI.