Corrida a Belém. Marcelo desce e Ana Gomes disputa segundo lugar com Ventura em sondagem

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes está a aproximar-se de André Ventura e a conquistar o eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa, numa sondagem sobre as intenções de voto para as próximas eleições presidenciais.

Ana Gome surge como potencial candidata à Presidência da República na sondagem da Intercampus publicada, esta segunda-feira, no Jornal de Negócios e no Correio da Manhã.

A sondagem atribui 58,5% das intenções de voto a Marcelo Rebelo de Sousa, 9,3% a André Ventura e 8,8% a Ana Gomes.

De acordo com o Jornal de Negócios, Marcelo Rebelo de Sousa sofre uma queda de 10 pontos percentuais nas intenções de voto, comparativamente com a sondagem feita pela Intercampus no último mês (em que apresentava 68,5%), e na qual ainda não era equacionada a eventual candidatura de Ana Gomes.

O jornal sublinha que Ana Gomes "tem vindo a somar apoios dos mais variados quadrantes políticos" - apontando os nomes de Francisco Assis (PS), de Rui Tavares (Livre), e dos independentes Henrique Neto, Daniel Oliveira (esquerda) e Nuno Garoupa (direita) como apoiantes de uma eventual candidatura da antiga eurodeputada.