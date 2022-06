Cortes em subsídios de educação especial: Ana Mendes Godinho volta a ser chamada ao Parlamento "com urgência"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © António Cotrim/Lusa

Em menos de duas semanas, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, é chamada pela segunda, com "caráter de urgência", à Assembleia da República. O requerimento vai ser entregue pela Iniciativa Liberal (IL) na segunda-feira, depois de, de acordo com o Jornal de Notícias, a Segurança Social ter cortado um em cada quatro subsídios de educação especial, entre janeiro e abril.

No início de junho, o PSD, o Chega, o PCP e o Bloco de Esquerda já tinham entregado requerimentos para ouvir a ministra sobre o corte nos cabazes alimentares a pessoas vulneráveis, com os beneficiários a passarem de 120 mil para 110 mil.

O Jornal de Notícias escreve este domingo que foram feitos menos 45 mil pagamentos de apoios de bonificação por deficiência, o que é um recorde, já que o número de beneficiários nunca foi tão baixo.

Em declarações à TSF, o deputado Rui Rocha explica que o corte do apoio pode colocar em causa o ensino de milhares de crianças, tendo em conta que a prestação "apoia as famílias nos custos com educação especial e nas terapias".

"Algumas destas intervenções devem acontecer numa fase precoce, no início da idade escolar, caso contrário pode trazer consequências irreversíveis do ponto de vista da leitura e da aprendizagem", adianta.

Rui Rocha lembra que há outras prestações com uma tendência decrescente, "apoiando menos crianças", daí a urgência em ouvir a ministra no Parlamento.

Questionado sobre a abertura do PS para aprovar um novo requerimento, Rui Rocha lembra que os requerimentos anteriores foram aprovados por unanimidade, pelo que espera a mesma votação com o pedido da Iniciativa Liberal.

"A nossa expectativa é que também para esclarecer estas questões exista a mesma recetividade. Os portugueses entenderiam mal que houvesse alguma resistência do PS a um esclarecimento que é urgente e fundamental numa matéria tão sensível", apela.

Tendo em conta que a audiência de Ana Mendes Godinho, sobre os cabazes alimentares, ainda não foi agendada, os liberais esperam que a presença da ministra no Parlamento sirva para responder às questões de todos os requerimentos.