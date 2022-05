Costa aceita convite do primeiro-ministro ucraniano para visitar Kiev

© José Sena Goulão/EPA

primeiro-ministro aceitou esta quarta-feira o convite do seu homólogo ucraniano para visitar a Ucrânia em data ainda a divulgar, ocasião em que será assinado um acordo financeiro bilateral no âmbito do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Este convite foi transmitido por António Costa em declarações aos jornalistas em São Bento, depois de ter estado reunido com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, por videoconferência, encontro que teve como temas centrais as relações bilaterais entre dos dois países e a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.

"O primeiro-ministro da Ucrânia teve a oportunidade de me convidar para visitar Kiev, convite que naturalmente aceitei. Ficou apontada uma data que oportunamente será divulgada para a concretização dessa visita. Incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky", declarou o líder do executivo português.

Durante a sua visita a Kiev, o líder do executivo português adiantou que será assinado um acordo de apoio financeiro de Portugal no âmbito do programa do FMI de auxílio à Ucrânia.

De acordo com António Costa, na reunião, o primeiro-ministro ucraniano agradeceu a Portugal o apoio que tem dado ao nível do acolhimento de refugiados, nos planos económico e militar.

"Tivermos a oportunidade de discutir e trabalhar o reforço desses apoios nas próximas semanas para corresponder às necessidades imediatas da Ucrânia, quer em matéria militar, quer em matéria financeira", especificou.

Na reunião, segundo António Costa, foi também analisado "o esforço" que União Europeia e Estados Unidos podem fazer para que a Ucrânia possa exportar bens de que o país é grande produtor e que a generalidade do mundo, desde fertilizantes a cereais.

"É necessária uma operação logística que permita romper o bloqueio que resulta da ocupação e dos ataques da Rússia aos portos da Ucrânia", acrescentou.

