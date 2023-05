Costa acusa IL de "ataque verdadeiramente ofensivo" aos serviços de informação

O chefe do Executivo pediu a Rui Rocha: "Não insulte a dignidade dos profissionais dos serviços" © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, acusou esta quarta-feira o presidente da Iniciativa Liberal de ofender os profissionais e dirigentes dos serviços de informações, reiterando que agiram corretamente, sem instruções do Governo, e argumentando que nunca aceitariam ordens ilegais.

António Costa falava durante o debate com o Governo sobre política geral na Assembleia da República, em resposta ao presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que o interrogou sobre a intervenção do SIS na recuperação de um computador levado pelo ex-adjunto do ministro das infraestruturas, João Galamba.

No fim de uma série de perguntas sobre este tema, quando o presidente da Iniciativa Liberal já não dispunha de tempo para intervir, o primeiro-ministro acusou-o de, para atacar o Governo, ter acabado por fazer um "ataque verdadeiramente ofensivo dos profissionais dos serviços de informações e de quem dirige os serviços de informações".

António Costa deixou um conselho aos deputados em geral e a Rui Rocha em particular: "Cumpram a vossa missão de fiscalizar o Governo, cumpra até a sua função, se quiser, de atacar o Governo, agora não insulte a dignidade dos profissionais dos serviços, nem dos dirigentes dos serviços".

"Porque não só ninguém neste Governo deu qualquer ordem, como há uma coisa de que podia estar certo: se déssemos alguma ordem ilegal eu tenho a certeza de que nem a secretária-geral dos serviços de informações (SIRP), nem o diretor do SIS ou um funcionário do SIS cumpriria uma ordem que fosse ilegal", acrescentou.

Na sua intervenção inicial, Rui Rocha perguntou ao primeiro-ministro se mantinha a confiança em João Galamba, e António Costa respondeu uma vez mais que tem "plena confiança em todos os membros do Governo" ou não estariam em funções.

Depois, o presidente da Iniciativa Liberal fez sucessivas perguntas sobre a intervenção do SIS na noite de 26 de abril, em relação à qual manifestou reservas, pedindo ao primeiro-ministro que indicasse entre os membros do Governo presentes neste debate quais foram informados dessa intervenção.

António Costa remeteu essa matéria para a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP e também se escusou a responder se o seu secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, sugeriu ou não o recurso ao SIS.