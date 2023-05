Costa afirma que cada dia que passa é melhor para economia e pior para Montenegro

António Costa, primeiro-ministro © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Lusa 24 Maio, 2023 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira que está a inverter-se o ciclo económico em Portugal, com resultados cada vez mais favoráveis, e que cada dia que passa é pior para a "ânsia" do presidente do PSD de substituir o Governo.

António Costa fez esta crítica a Luís Montenegro, que também a estendeu à oposição de direita em geral, no final da primeira ronda de perguntas do debate parlamentar sobre política geral, após uma intervenção do líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias.

O líder do Executivo citou afirmações proferidas por Luís Montenegro no encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, na terça-feira, no Funchal: "Chegou o nosso tempo, agora é a nossa vez".

Para António Costa, estas afirmações significam o seguinte: "Cada dia em que a vida dos portugueses melhorar é um dia em que a direita terá maiores dificuldades em derrubar este Governo e em substituir o PS na governação do país."

"Se houvesse dúvidas do grau de frenesim e de qual o grau de ambição da direita, basta ouvir o líder do PSD", rematou.

Segundo o primeiro-ministro, "o frenesim da direita para criar uma crise política absolutamente indesejada pelos portugueses e contrária aos interesses nacionais resulta de um facto essencial".

"A direita percebeu que o ciclo económico mudou e que e ainda não foi desta vez que o diabo chegou, e que esta inversão significa que cada dia que passe a vida dos portugueses vai melhorar", sustentou.