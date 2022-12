Costa agradece a Juventude Socialista, a formar governantes há quase 50 anos

António Costa durante a sessão de encerramento do XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista © Hugo Delgado/Lusa

Por Dora Pires 18 Dezembro, 2022 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral socialista e primeiro-ministro António Costa encerrou este domingo o XXIII Congresso Nacional Juventude Socialista, em Braga, com uma nota de agradecimento à verdadeira escola de quadros que a JS tem sido, uma espécie de incubadora de ministros e membros de governos socialistas, incluindo no atual Executivo:

"Hoje, o secretário-geral adjunto do PS é o antigo secretário-geral da Juventude Socialista. Dois dos nossos ministros foram secretários-gerais da Juventude Socialista; uma das nossas ministras só por um voto não foi secretário-geral da Juventude Socialista", enumerou Costa. "E até eu, que nunca fui secretário-geral da Juventude Socialista, mas fui seu militante desde os 14 anos, também já sou secretário-geral do Partido Socialista."

O elogio de António Costa à JS 00:00 00:00

"E o nosso querido presidente do partido, Carlos César, também foi nado, criado e formado na Juventude Socialista e o seu filho foi mesmo talvez o mais prematuro participante num congresso, porque com quatro dias de vida já estava no terceiro congresso da Juventude Socialista em Troia, em 1978", revelou.

O XXIII Congresso da JS marcou a reeleição de Miguel Costa Matos, candidato único, como presidente, com 195 votos a favor, 33 brancos e 10 nulos.