Costa alerta que suspensão do acordo de cereais pode levar a "crise alimentar à escala global"

"A comunidade internacional tem de "encontrar as melhores soluções para que esse comércio se possa restabelecer", diz Costa © Kenzo Tribouillard/AFP (arquivo)

Por Lusa 17 Julho, 2023 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que a suspensão do acordo de cereais por parte da Rússia é uma "muito má notícia" que pode levar a uma "crise alimentar à escala global".

"[Foi] muito mal recebida, todos têm a noção de que esse acordo é uma condição fundamental para evitar uma crise alimentar à escala global", sustentou António Costa, em declarações aos jornalistas, durante uma interrupção dos trabalhos da cimeira da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Bruxelas.

O primeiro-ministro acrescentou que "a não renovação do acordo por parte da Rússia é uma muito má notícia" e faz com que a comunidade internacional tenha de "encontrar as melhores soluções para que esse comércio se possa restabelecer".

"Há negociações em curso", referiu António Costa, explicando que uma delas poderá ser a procura de "mecanismos alternativos de pagamento, tendo em conta as sanções que existem" contra Moscovo.

Moscovo anunciou esta segunda-feira a suspensão do acordo para exportação de cereais pelo Mar Negro através da Ucrânia, que estava em vigor desde o último verão. "O acordo está suspenso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conferência de imprensa.

O acordo de exportação de cereais tinha sido renovado por 60 dias em maio, apesar da resistência de Moscovo, mas o número de navios a fazer a travessia tinha vindo a diminuir.

Ao início da manhã, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a "corrida armamentista" que está a ser feita, em detrimento do investimento em programas socioeconómicos e da luta contra as alterações climáticas.

Questionado sobre as declarações de Lula da Silva, o primeiro-ministro considerou que "qualquer cidadão do mundo acha preferível" que os países invistam "dinheiro a combater a fome, a promover o desenvolvimento, do que gastá-lo em defesa".

"Não haverá, seguramente, ninguém no mundo que divirja dessa posição. Outra matéria diferente é saber se, neste momento, o reforço do investimento em defesa é ou não é necessário. Infelizmente é. Se é desejável? Não! Se é necessário? Sim", completou.

António Costa defendeu que "não há uma contradição de fundo sobre essa matéria" e rejeitou exagerar "sobre as diferenças" de posições.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA