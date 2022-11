Costa anuncia apoio de 25 milhões de euros para universidades e aumento das bolsas

© Carlos Pimentel/Global Imagens (arquivo)

No dia mundial da Ciência, António Costa anuncia um reforço de verbas para as instituições de ensino superior, com 25 milhões de euros para fazer face ao aumento dos custos com a energia. O primeiro-ministro revela que também o valor das bolsas para os estudantes vai aumentar.

Numa sessão em Lisboa, perante a ministra do Ensino Superior e vários dirigentes académicos, o primeiro-ministro sublinha que o Governo está a criar condições para que mais alunos continuem a estudar.

"Já temos o devido acordo do Sr. Ministro das Finanças, por isso, anuncio que haverá um reforço extraordinário para as instituições de ensino superior, no total de 25 milhões de euros, para fazerem face ao acréscimo com os custos da energia", revela.

Também o valor das bolsas dos estudantes vão aumentar, de acordo com o primeiro-ministro: dez por cento em todas as bolsas, cinco por cento para alunos deslocados e um aumento de 50 por cento para estudantes de Erasmus.

"O conjunto destes reforços visam criar melhores condições para que mais alunos possam continuar a estudar, e que as instituições de ensino superior possam continuar a desenvolver o seu trabalho, de formação e prosseguir os trabalhos de investigação", sublinha,

António Costa lembra ainda que a meta do Governo é que o país tenha 26 mil camas para estudantes universitários até 2026, através do Plano de Recuperação e Resiliência, mas também com um reforço de verbas no Orçamento do Estado.