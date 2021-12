Costa apela ao voto: "Desta vez precisamos mesmo de ganhar com maioria"

© Global Imagens (arquivo)

Sem gravata, o que na imagética de António Costa significa que fala como secretário-geral do PS, o líder socialista apelou à mobilização dos militantes "a pouco mais de um mês", das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 30 de janeiro.

"Desta vez precisamos mesmo de ganhar com maioria", apela Costa António Costa numa mensagem nas redes sociais do PS, avisando que "as eleições nunca estão antecipadamente ganhas".

O líder socialista continua a não proferir a palavra "absoluta", já que, por várias vezes, disse que as "maiorias não se pedem" mas, desta vez, deixa mais vincado o apelo ao voto e à mobilização do partido para que o PS possa governar "por mais quatro anos", ou seja, uma legislatura completa.

Entre os desígnios apontados por Costa, estão o combate à pandemia e a recuperação da economia.

Este apelo surge no momento em que as sondagens retratam uma aproximação do PSD ao PS, embora os socialistas mantenham uma ligeira vantagem.