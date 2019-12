Costa apoia aperfeiçoamento do mecanismo de colaboração premiada

© Pixabay

O primeiro-ministro apoia o aperfeiçoamento do mecanismo de colaboração premiada na aplicação de penas e relativiza as críticas do PS a medidas de combate à corrupção em debate no grupo de trabalho criado pela ministra da Justiça.

"A colaboração premiada já existe, detetou-se que uma das razões pela qual é pouco utilizada é que o prazo dado para arrependimento é de um mês. Se uma pessoa se arrepender dois meses, já não pode negociar. Faz sentido alargar este prazo, de forma a que possa haver maior colaboração", considera António Costa numa entrevista publicada na edição de hoje do diário Público.

O líder do executivo defende "que se possa avançar em mecanismos mais negociais de aplicação de penas, porque isso é fundamental para a credibilização da justiça".

"Como é que é possível ainda ninguém ter sido julgado no caso do BES e o senhor [Bernard] Madoff ter sido condenado em pouco tempo?" - questiona.

Quanto às críticas de algumas figuras do PS, como o ex-ministro António Campos, à possibilidade da consagração legal da "colaboração premiada", titulada nos jornais como "delação premiada", utilizando-se o nome do mecanismo no Brasil, o primeiro-ministro relativiza essas considerações.

Costa alega que "no partido da liberdade, só por acaso é que não há críticas relativamente a alguma medida" e considera que "houve talvez mais atenção aos títulos dos jornais do que propriamente à análise da medida que é proposta", numa referência implícita ao uso da palavra "delação".

O chefe do executivo reitera ainda na entrevista que "o pior que se podia fazer para defender a regionalização era dar mais um passo voluntarista e prematuro".