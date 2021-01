António Costa aponta 2021 como ano "decisivo para Portugal"

António Costa, primeiro-ministro © Lusa

Por Raquel de Melo 01 Janeiro, 2021 • 07:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem perder o olhar na pandemia que "varreu o Mundo", "dizimou vidas e gerou a maior crise económica global" da nossa existência, António Costa destaca a "mobilização coletiva dos portugueses" para fazer face ao impacto da crise de saúde pública e garante que 2020 foi um ano em que os cidadãos reforçaram "o sentimento de pertença a uma comunidade que não abdicou da esperança, resistiu, lutou" e "se superou enquanto nação".

Assim, sustenta o primeiro-ministro, ultrapassamos a primeira vaga da pandemia e prosseguimos na contenção da segunda vaga e prevenção de recrudescimentos. Lembrando a importância de "um robusto Estado Social" e de "finanças públicas equilibradas", Costa sublinha a resposta da escola pública, da Segurança Social e sobretudo do SNS, "que respondeu a uma pressão sem precedentes" nos seus 41 anos.

No texto publicado no Jornal de Notícias, o chefe do governo salienta que o último ano foi também "um momento definidor do projeto europeu". Desta vez, escreve António Costa, "as instituições europeias foram céleres e assertivas na resposta que deram", sobretudo com o que apelida de "decisões históricas": a da "compra conjunta de vacinas anti-Covid e e da emissão comum de dívida" para financiar o programa de recuperação económica.

Dizendo-se certo que que "nunca esqueceremos 2020", Costa considera que os portugueses têm agora "a oportunidade de fazer de 2021 um ano que vamos querer recordar". E aponta, para isso, dois fatores decisivos de confiança: o arranque do processo de vacinação e do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) da União Europeia.

A mensagem de Ano Novo de António Costa 00:00 00:00

Sobre as vacinas, o primeiro-ministro afirma que, se tudo correr como previsto, "no final do verão é possível que alcancemos a ansiada imunidade de grupo". Já em relação ao plano encomendado a Costa e Silva, indica o caminho da ambição.

Um plano "para oportunidades únicas" - pode ler-se no texto, publicado na edição de hoje do Jornal de Notícias -, que, no caso português, "responde à urgência de reanimar a economia, sem esquecer os grandes desafios estratégicos que enfrentamos".

"Não queremos apenas acelerar a saída da crise. Queremos sair mais fortes, mais sustentáveis, mais digitais, menos desiguais e, sobretudo, com mais largo horizonte para os jovens", adianta o líder do executivo.

Depois de enumerar as medidas previstas nas diferentes áreas de atuação, António Costa refere 2021 como "um momento de viragem" para dar "um novo impulso à construção do futuro", concluindo por isso que hoje "é o primeiro dia de um ano decisivo" para Portugal.