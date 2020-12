Costa apresentou prioridades da presidência portuguesa da UE aos Estados-membros

O primeiro-ministro destacou "o desenvolvimento do pilar social da União Europeia" © Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta segunda-feira aos embaixadores dos Estados-membros da União Europeia as prioridades da presidência portuguesa durante o primeiro semestre de 2021, destacando entre as prioridades o desenvolvimento do pilar social europeu.

"Reuni-me hoje, por videoconferência, com os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, a quem apresentei as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na mesma mensagem sobre esta reunião, António Costa adiantou que o objetivo da presidência portuguesa é promover uma recuperação económica e social "assente nas transições climática e digital".

O primeiro-ministro destacou depois "o desenvolvimento do pilar social da União Europeia, enquanto base de confiança de que esta dupla transição [climática e digital] não deixará ninguém para trás", numa referência a um tema que será objeto de uma cimeira informal de chefes de Estado e de Governo no Porto, em maio.

Ainda sobre a reunião com os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, o líder do Executivo português realçou ainda o desafio do "reforço da autonomia estratégica" da União Europeia, mas na lógica de "uma Europa aberta ao mundo" que recusa o protecionismo.

António Costa está em isolamento profilático preventivo da Covid-19 desde quinta-feira passada, situação que já o forçou a cancelar visitas oficiais à Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, assim como deslocações a missões militares portuguesas na República Centro Africana e no Mali.