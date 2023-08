Costa assinala Dia Internacional da Juventude com promessa de apoio aos jovens

António Costa © Estela Silva/Lusa

O primeiro-ministro assinalou este sábado o Dia Internacional da Juventude com a promessa de políticas para que os jovens realizem as suas ambições e reiterou a aposta no aumento das qualificações e no apoio à habitação e ao emprego.

"Continuamos a trabalhar para que os jovens possam realizar as suas ambições em Portugal. Apostamos no aumento das qualificações e temos reforçado os apoios à habitação e ao emprego", escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

Costa aponta programas como o "Mais Habitação" e o "Porta 65", o investimento em alojamento estudantil, estágios remunerados, incentivos à contratação dos mais qualificados e o IRS Jovem como alguns dos exemplos das políticas do executivo dirigidas à juventude.

"Temos políticas para esta geração a par de uma economia dinâmica e em convergência com a UE. O futuro começa hoje", conclui o líder do executivo.