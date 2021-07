Costa assume que Portugal está "mesmo a enfrentar uma quarta vaga desta pandemia"

O primeiro-ministro, António Costa © Estela Silva/Lusa

O primeiro-ministro assumiu, esta terça-feira, que o país está a viver uma quarta vaga da pandemia. António Costa pede aos portugueses que não cedam agora ao facilitismo ou ao cansaço.

"O país está ainda a enfrentar esta difícil pandemia, estamos mesmo a enfrentar uma quarta vaga desta pandemia. E não nos podemos distrair, não podemos relaxar, isto exige que aceleremos mesmo o processo de vacinação. Vai ser feito um esforço muito grande nas próximas duas semanas, com condições que serão mais incómodas para quem se vacina, mas que reforçará a segurança de todos e particularmente daqueles que vão ver mais rapidamente alcançada a segunda dose da vacinação", explicou António Costa.

Em Serralves, no Porto, o chefe do Governo sublinhou ainda o esforço de vacinação que as autoridades de saúde estão a fazer e pede o mesmo sentido de responsabilidade aos utentes na hora de receber a vacina.

"Esta é uma luta que não terminou, é uma luta que tem de continuar e que temos de travar", disse o primeiro-ministro.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3 980 935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.