Costa cancela visitas a São Tomé e Guiné Bissau após encontro com Macron

O primeiro-ministro português decidiu cancelar as suas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, entre sexta-feira e domingo, após ter estado na quarta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o Primeiro-Ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", indica um comunicado enviado à TSF pelo gabinete do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro realizou, esta manhã, "um teste para deteção de Covid-19" - momento que compartilhou através das redes sociais -, mas não apresenta, para já, "quaisquer sintomas" da doença.

O comunicado adianta que António Costa "decidiu cancelar" a deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, bem como "toda a agenda pública que implique a sua presença física". O primeiro-ministro vai, no entanto, manter "a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao coronavírus, após ter apresentado os primeiros sintomas da doença - um diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de uma reunião e de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português no Palácio do Eliseu, em Paris.

Entre sexta-feira e domingo, António Costa tinha agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.

Notícia atualizada às 11h49