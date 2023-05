Costa compara populismo a "vírus" e pede a Rui Tavares que se "vacine rapidamente"

O chefe do Executivo pediu a Rui Tavares "muita cautela" quando se comenta o funcionamento das instituições © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, recomendou esta quarta-feira ao deputado único do Livre que se vacine contra o populismo, que comparou a um vírus, após críticas de Rui Tavares ao "rolo compressor" da maioria socialista no parlamento.

No debate sobre política geral, na Assembleia da República, o deputado único do Livre, Rui Tavares, começou por dizer que, "para evitar que o país e a política se transforme num lamaçal", todos têm "um papel a desempenhar" e considerou que no segundo ano de maioria socialista no parlamento "o rolo compressor foi ligado a grande velocidade".

"Pode-se fazer como o senhor primeiro-ministro prometeu na campanha eleitoral, que um Governo com maioria absoluta não seria diferente de um Governo sem maioria absoluta: onde é que estão as ações que o comprovem?", questionou.

Na resposta, António Costa começou por pedir a Rui Tavares "muita cautela" quando se comenta o funcionamento das instituições.

"Disse e bem: é fundamental o normal funcionamento das instituições, mas no normal funcionamento das instituições, é o primeiro-ministro, é o Governo, que responde politicamente perante esta Assembleia da República e não é o primeiro-ministro que vem cá avaliar como é que o parlamento vota as diferentes iniciativas legislativas", realçou Costa.

O chefe do Executivo argumentou que quando se começa a ver "a topografia institucional de pernas para o ar, é um risco muito grande para a democracia".

Costa comparou o populismo a um vírus que se "transmite pela palavra e contamina o vocabulário", dando como exemplo de contaminação o uso pelo deputado Rui Tavares da palavra "lamaçal".

"Por isso vacine-se, rapidamente", apelou.