Costa confiante na hipótese de aprofundar entendimentos com o PAN

Costa frisou que saiu da reunião com o PAN "com a convicção de que na próxima legislatura vai ser possível fazer mais em conjunto"

O secretário-geral do PS manifestou-se esta quarta-feira confiante na hipótese de aprofundar convergências com o PAN nos próximos quatro anos, apontando que na legislatura que agora termina esta força política nunca votou contra propostas de Orçamento do Estado.

António Costa fez esta apreciação no final de uma reunião de uma hora com o Partido-Animais-Natureza (PAN), embora tenha assumido que há divergências de fundo face ao PS, designadamente no que respeita ao projeto do novo aeroporto do Montijo.

"No passado, já conseguimos que houvesse convergência. No primeiro Orçamento da legislatura (2016), o PAN absteve-se e votou a favor nos três seguintes (2017, 2018, e 2019). Não saí desta reunião com a convicção de que nesta legislatura vai ser impossível o que foi possível na anterior", declarou o secretário-geral do PS.

António Costa frisou mesmo que saiu da reunião com o PAN "com a convicção de que na próxima legislatura vai ser possível fazer mais do que foi feito em conjunto na legislatura anterior".