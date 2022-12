Costa confirma presença no Catar para assistir aos oitavos de final do Mundial

O primeiro-ministro, António Costa © Estela Silva/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira que estará presente no próximo jogo da seleção nacional de futebol no campeonato mundial, no Catar, durante os oitavos de final.

À saída da cerimónia de tomada de posse dos seis secretários de Estado, no Palácio de Belém, entre eles o seu novo adjunto, António Mendonça Mendes, o primeiro-ministro foi questionado sobre se está a pensar deslocar-se ao Catar para assistir ao jogo da seleção das quinas, depois de falhar a presença hoje por motivos de saúde, no último jogo da fase de grupos.

"Claro, com certeza! Espero que na terça-feira", respondeu António Costa, sem prestar mais declarações aos jornalistas.

Portugal apenas jogará na terça-feira se ficar em primeiro lugar no Grupo H, que será decidido esta sexta-feira no jogo contra a seleção da Coreia do Sul.

Na quarta-feira, fonte oficial do gabinete de António Costa adiantou à Lusa que o chefe do Governo tinha cancelado a deslocação ao Catar para assistir ao encontro de hoje, por motivos de saúde, tendo sido substituído pela Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tem a tutela do Desporto.