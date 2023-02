Costa confirma que Zelensky vai ao Conselho Europeu na quinta-feira

O primeiro-ministro, António Costa © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 08 Fevereiro, 2023 • 16:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro confirmou esta quarta-feira que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai marcar presença na reunião do Conselho Europeu de quinta-feira, em Bruxelas, estando em discussão o apoio à Ucrânia e a sua adesão à União Europeia.

"Há dois pontos fundamentais no Conselho Europeu de amanhã. Em primeiro lugar, a reunião com o Presidente Zelensky, que participará amanhã [quinta-feira] presencialmente no Conselho Europeu, e que nos permitirá debater em conjunto não só o processo de apoio à Ucrânia para continuar a fazer frente à agressão por parte da Rússia, mas também as perspetivas europeias da Ucrânia", anunciou António Costa.

O chefe do executivo falava na Assembleia da República, no âmbito do debate preparatório da reunião do Conselho Europeu que decorre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas.

Na sua intervenção inicial, António Costa defendeu que "é importante reafirmar que, para além de a Ucrânia ter de cumprir os critérios de adesão, é sobretudo a União Europeia (UE) que tem de se interrogar sobre a necessidade de fazer as reformas institucionais e orçamentais para que tenha capacidade de as expectativas que criou não se traduzirem numa frustração amanhã".

"Portanto, para que esses alargamentos sejam bem-sucedidos, é fundamental que a UE não ignore a necessidade de se reformar previamente", disse.

Na segunda-feira, o porta-voz do Conselho Europeu, Barend Leyts, revelou que Zelensky tinha sido convidado para participar presencialmente numa cimeira europeia, apesar de, "por razões de segurança", não poderem ser disponibilizadas "informações adicionais".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA