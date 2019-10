Costa convoca para quinta-feira reunião da Comissão Política do PS

Esta ronda inicial de conversações deverá acontecer já com António Costa indigitado primeiro-ministro pelo Presidente © Gerardo Santos/Global Imagens

O secretário-geral do PS, António Costa, convocou esta terça-feira para quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional do seu partido para analisar os resultados das eleições Legislativas de domingo.

A reunião do órgão de direção alargada dos socialistas vai ter lugar depois de o líder do PS iniciar na quarta-feira uma primeira ronda de conversações com as forças da esquerda parlamentar (BE, PCP, PEV e Livre) e PAN, procurando desta forma assegurar condições de governabilidade a partir do novo quadro político.

Esta ronda inicial de conversações, que deverá acontecer já com António Costa indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, foi avançada pelo Observador e confirmada à agência Lusa por fonte da direção do PS.

Na noite eleitoral de domingo, o secretário-geral do PS disse ser seu objetivo formar um Governo estável de legislatura, repetindo entendimentos políticos com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV, e alargando-os agora a forças como o PAN e o Livre.

Na segunda-feira, o Presidente da República afirmou que "se for possível em termos de tempo" espera ainda esta terça-feira "receber em Belém o primeiro-ministro que vier a resultar em termos de indigitação da audição dos partidos" com representação parlamentar, que serão ouvidos ao longo do dia.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, existe "uma razão de urgência", que é a realização de "um Conselho Europeu muito importante para discutir o Brexit", nos dias 17 e 18 deste mês, quinta e sexta-feira da próxima semana.

"Conviria que o primeiro-ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do parlamento, portanto, já deste Parlamento acabado de eleger, sobre os temas europeus, antes da tomada de posição no Conselho Europeu", considerou o chefe de Estado.