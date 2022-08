Costa dá os parabéns à Ucrânia e reafirma: "Portugal permanece ao vosso lado"

O primeiro-ministro António Costa © Kenzo Tribouillard/EPA (arquivo)

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou esta quarta-feira o Dia da Independência da Ucrânia reafirmando o apoio de Portugal ao país invadido pela Rússia há seis meses.

"Os meus parabéns à Ucrânia e aos ucranianos nestas celebrações do seu Dia da Independência", escreveu António Costa no Twitter, enaltecendo a "coragem" e a "resistência" daquela nação.

"A Comunidade Internacional não pode esquecer a Ucrânia. Portugal permanece ao vosso lado", completou.

A Ucrânia comemora esta quarta-feira o 31.º aniversário da sua independência, na mesma data em que se cumprem seis meses da ofensiva militar da Rússia contra o país, iniciada em 24 de fevereiro.

Para assinalar o dia, numa altura em que se assinala meio ano da guerra, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal está de visita a Kiev, onde já manifestou apoio e disponibilidade para continuar a cooperação com a Ucrânia ao seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

A celebração da independência ucraniana - declarada em 24 de agosto de 1991, pouco antes da dissolução formal da União Soviética, de que fazia parte, - é assinalada com restrições e medidas adicionais de segurança um pouco por todo o país, devido ao receio de mais ataques russos numa semana de forte simbolismo.

Ao longo dos últimos seis meses, o conflito no território ucraniano deixou um rasto de destruição no país, provocou um número incerto de vítimas civis e de prisioneiros, mobilizou milhões em ajuda militar e humanitária e suscitou sanções contra Moscovo e várias mudanças no cenário geoestratégico mundial.

A ONU já confirmou a morte de mais de 5.500 civis, mas continua a alertar que o número será consideravelmente superior.