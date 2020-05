Costa desdramatiza polémica com Centeno: "Não há crise, nem mini crise, nem nano crise"

© Manuel de Almeida/Lusa

Por três quatro foi questionado, por quatro vezes tentou deitar água na fervura. António Costa começou até por considerar a resposta "mais fácil de todas", quando lhe foi perguntado se estava ultrapassada a crise relacionada com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco.

"Como o senhor ministro das Finanças disse, não há crise, está tudo ultrapassado", respondeu o chefe de Governo.

Adiante, nova insistência no tema e António Costa reformula: "não há crise, nem nano crise" e deixa sem resposta comentários sobre a conversa com o Presidente da República.

"Não há crise política, infelizmente temos uma crise de saúde pública muito grande, infelizmente temos uma crise económica e social muito grave e é nessas que nos temos de concentrar e dar resposta", insiste.

O Primeiro-Ministro também não responde a uma outra questão sobre se o comunicado divulgado depois da reunião com Mário Centeno veio dar razão ao ministro das Finanças na questão sobre as auditorias necessárias para a injeção no Fundo de Resolução.

"Esse é um tema que já foi dado como encerrado por mim nesse comunicado, o ministro das Finanças também já explicou que não há crise nenhuma. Portanto, não vale a pena perdermos mais tempo com um assunto que é um não assunto", remata.

Questionado sobre se o país tem capacidade para enfrentar esta crise económica, António Costa avisa que "vamos ter dois anos de combate à crise de combate, mas vamos sair dela mais fortalecidos".