Costa destaca "papel determinante" dos oceanos na regulação do clima e descarbonização

Segundo o chefe do Executivo, "os oceanos encerram também muitas oportunidades"

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quinta-feira o "papel determinante" dos oceanos na regulação do clima e para atingir as metas da descarbonização, salientando que "preservar os oceanos é garantir o futuro".

"No Dia Mundial dos Oceanos, renovo o nosso compromisso com esta causa global. Preservar os oceanos é garantir o futuro. Têm um papel determinante na regulação do clima e são fundamentais para atingirmos as metas da descarbonização", escreveu António Costa na sua conta na rede social 'Twitter'.

Segundo o chefe do Executivo, "os oceanos encerram também muitas oportunidades".

"É nesse quadro que apostamos na produção de energias renováveis oceânicas e que queremos envolver as empresas. Em julho realizaremos a segunda edição do Fórum sobre Economia Azul e Investimento", acrescentou o primeiro-ministro.

O Dia Mundial dos Oceanos, assinalado esta quinta-feira, visa sensibilizar as pessoas para os benefícios dos oceanos e para a necessidade de protegê-los e fazer um uso sustentável dos seus recursos.

Esta data foi instituída pela ONU em 2008, embora muitos países assinalem a data desde 1992, na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro.