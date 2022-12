Costa desvaloriza falta de contacto com Moedas: "Pergunte porque não me contactou, que tive a casa inundada"

Costa desvalorizou falta de contato com Moedas: "Se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?" © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 16 Dezembro, 2022 • 10:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro foi questionado, ontem à noite, em Bruxelas, sobre o facto de não ter contactado Carlos Moedas depois das cheias que assolaram Lisboa, na última semana. Depois de ter evitado responder no púlpito, António Costa acabou por ironizar, ao sair da sala, que o autarca de Lisboa também não o contactou.

À primeira questão colocada sobre se o Governo estaria a discriminar a câmara de Lisboa, pelo facto, de já ter visitado outros municípios, como Loures e Oeiras, durante as cheias que afetaram a área metropolitana de Lisboa, na última semana, António Costa respondeu:" Não houve discriminação, mas não vamos falar sobre assuntos locais."

Depois perante a insistência da jornalista da SIC que questionou se o primeiro-ministro não iria contactar Carlos Moedas, Costa encolheu os ombros e disse "Se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?" A jornalista ainda insistiu, mas o chefe do Governo encerrou a conferência de imprensa: "Não se preocupe com o assunto" e, com votos de "Feliz Natal", saiu do púlpito.

@antoniocostapm não contactou @Moedas por causa das cheias de Lisboa

Costa diz que Moedas também não o contactou "quando eu tive a minha casa inundada" Espantoso o cinismo deste Primeiro Ministro

O Presidente da Câmara da Capital é que o devia ter contactado com a Cidade em CAOS pic.twitter.com/uItZuVp1KH - Maria Teresa Cabugueira (@MariaCabugueira) December 16, 2022

Foi nessa altura, quando já se preparava para abandonar a sala, que António Costa, ao passar pelos jornalistas, atira a frase:" Pergunte-lhe porque é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada."

As palavras de António Costa seguem-se a outros momentos de críticas ao autarca de Lisboa que têm pautado intervenções recentes, como os discursos nas cerimónias do 5 de Outubro e do 1 de Dezembro, com reparos ao executivo.

Ainda esta semana, em entrevista à revista Visão, António Costa aproveitou uma questão sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência para ironizar que "Só o engenheiro Carlos Moedas é que quer convencer os portugueses de que em menos de um ano consegue fazer o projeto do plano de drenagem de Lisboa."

Na conferência de imprensa, há uma semana, depois das primeiras cheias em Lisboa, Carlos Moedas disse ter sido contactado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, de quem tinha recebido todo o apoio.

Nesta semana, a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva , porta-voz do Governo na questão das cheias, visitou os municípios de Loures, presidido pelo socialista Ricardo Leão, e de Oeiras, liderado pelo independente Isaltino de Morais.