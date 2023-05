Costa devia "fazer uma reforma ao Governo" para mostrar que "não há quem esteja acima de tudo"

LInês Sousa Real © Paulo Spranger/ Global Imagens

Como é tradição na eleição ou reeleição de líderes partidários, Inês de Sousa Real vai ser recebida pelo Presidente da República e tem uma mensagem para leva a Marcelo Rebelo de Sousa: um "apelo ao contributo para a estabilidade, para que possa existir, de facto, um foco e uma prioridade nas preocupações dos portugueses".

Em declarações na TSF esta segunda-feira, depois de ter sido reeleita, no sábado, porta-voz do PAN por mais três anos, conseguindo mais de 70% dos votos para a Comissão Política Nacional, Inês Sousa diz que tenciona conversar com Marcelo sobre a atual crise política.

"O primeiro-ministro deveria fazer uma reforma no Governo", considera a líder do PAN. "Não faz sentido não dar um sinal ao país de que não há quem esteja acima de tudo e qualquer episódio."

Ouça a entrevista com Inês Sousa Real na íntega 00:00 00:00

"É importante que haja uma estabilidade governativa para fazermos os avanços e as reformas estruturais de que o país precisa, e não deixaremos de levar esta mensagem ao Presidente da República."

No meio das sucessivas polémicas que ocupam a opinião pública, importa ainda lembrar o Presidente que se mantém a "preocupação dos portugueses com a crise climática, que não desapareceu como pano de fundo".

"A seca extrema que temos estado a assistir ou as cheias na vizinha Itália devem, convocar-nos para o maior combate das nossas vidas, que é a crise climática que temos estado a assistir", alerta Inês Sousa Real.

A líder reeleita garante que "o PAN está não só está coeso, uno, como esta eleição vai reforçar uma visão para o partido e também para o país, assente naquela que tem sido a atuação do partido em prol dos direitos humanos, da proteção animal e ambiental".

Num "ano de profunda instabilidade política", a "oportunidade única de investir fundos comunitários, nomeadamente do PRR, tem estado a ser perdida", lamenta. Em áreas como a conservação da natureza, "o investimento tem sido praticamente nulo".

"É fundamental que haja estabilidade governativa para que o crescimento económico que tantas vezes o Governo tem vindo a falar possa de alguma forma chegar às famílias", reitera Inês Sousa Real, considerando que com o ministério das Infraestruturas a ferro e fogo têm ficado esquecidos temas como a crise na habitação e a ferrovia.

Sobre as eleições europeias do próximo mês, a líder do PAN teme "níveis de abstenção bastante elevados", mas espera "retomar a confiança dos eleitores".