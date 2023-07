Costa diz ser preciso "continuar a investir nas qualificações e a transformar a economia"

© Filipe Amorim/Lusa

O primeiro-ministro defendeu este sábado que é preciso "continuar a investir nas qualificações e a transformar a economia", acrescentando que, "com a estabilidade das políticas", pode-se manter a "mudança estrutural" que considerou estar em curso.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter após o Conselho de Ministros informal que decorreu hoje no Palácio Monserrate, em Sintra (distrito de Lisboa), António Costa afirmou que, "com o ano político a chegar ao fim, é hora de balanço e de preparação dos próximos tempos".

"A reunião que hoje realizámos em Monserrate foi de reflexão e debate sobre o caminho percorrido e o que ainda temos de percorrer. Estamos focados em governar para as pessoas", lê-se na mensagem.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo discutiu na reunião em Sintra as soluções para responder "às preocupações do dia-a-dia dos portugueses, como impacto da inflação, a melhoria dos rendimentos ou o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"Temos de continuar a investir nas qualificações e a transformar a economia. Há uma mudança estrutural em curso na nossa economia que, com a estabilidade das políticas, vamos conseguir manter", frisa o primeiro-ministro.

Nesta reunião informal, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, não esteve presente. Conforme indicou o gabinete do ministro à Lusa, a ausência deveu-se ao facto de o governante estar de férias no estrangeiro.

Esta manhã, em declarações aos jornalistas à chegada ao Palácio Monserrate, Costa não comentou a exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional Marco Capitão Ferreira, na sexta-feira, apelando a que se deixe a "justiça funcionar", e garantiu que o foco do Governo está nas preocupações dos portugueses.

"Nós vamos hoje concentrar-nos naquilo que importa à vida dos portugueses, e, sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores e o espaço político, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", referiu.

No ano passado, Costa tinha igualmente convocado uma reunião informal do Conselho de Ministros no final do ano político, que decorreu no final de julho, já depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República, ao contrário deste ano.

No final desse Conselho de Ministros informal, António Costa publicou uma curta mensagem nas redes sociais em que dizia que essa reunião tinha sido "extremamente útil e produtiva".

O socialista acrescentou que aquele "dia de reflexão e de análise política e prospetiva para os próximos meses" tinha sido "muito enriquecedor".