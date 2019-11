Costa e o contrato com a CP: investimento na ferrovia pode ser impulso nas exportações

© José Sena Goulão/Lusa

Por Inês André Figueiredo 28 Novembro, 2019 • 18:57

O primeiro-ministro, o ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas estiveram na cerimónia que selou o contrato entre o Estado e a CP - Comboios de Portugal, numa altura em que os governantes recordaram que a ferrovia é umas das prioridades do Governo PS e que este acordo é mais uma prova disso.

António Costa acredita que este investimento na ferrovia pode ser o impulso para o desenvolvimento de uma base industrial ferroviária, mais precisamente na manutenção e na produção de material circulante, para o país mas também para exportar.

"A CP pode ser um fortíssimo motor para a criação de uma nova área de competência industrial em Portugal, designadamente na área da manutenção e de novo na produção de material circulante. Esta é uma enorme oportunidade que temos. Não é garantido que a possamos alcançar, mas a vida já nos ensinou que quem não tenta não alcança", afirmou o líder do Executivo.

Costa considera que "Portugal não pode deixar de tentar alcançar o objetivo de criar uma base industrial na indústria ferroviária, servindo a CP, mas também com o objetivo de constituir uma nova porta de exportação para a economia portuguesa", defendeu.



O primeiro-ministro admite que o Estado "admite obrigações pesadas" com este contrato. Costa reforça que "já para o ano 90 milhões de euros".

António Costa realça que esta aposta na ferrovia é também uma "contribuição para a descarbonização, para a qualidade de vida dos portugueses, para a maior coesão territorial e uma economia mais positiva".

Depois de décadas de olhos postos na rodovia, como recorda o chefe do Executivo, está agora em andamento o "maior programa de investimento na ferrovia".

A "qualidade do serviço" foi enaltecida nos vários discursos, com Costa a apontar este facto como fundamental para as pessoas poderem "confiar na CP" e verem o "transporte público ferroviário como uma alternativa".

"É um esforço sem precedentes"

© José Sena Goulão/Lusa

Em sintonia com António Costa está o ministro das Infraestruturas. "Estamos a fazer um esforço sem precedentes, mas que demora tempo", atirou Pedro Nuno Santos, que recordou as palavras do primeiro-ministro no debate quinzenal, afirmando que "não há comboios em stand, nem sequer em stock".

Com a linha de comboio como pano de fundo, o ministro recordou que há três pontos fundamentais: a regularidade, a pontualidade e a higiene. Como tal, o objetivo está traçado e é só seguir a linha: "Ter comboios mais limpos, que apareçam horas e que cumpram os horários."

Pedro Nuno Santos acredita que este é um "momento muito importante para a CP" e agradece a quem "tem permitido colocar a ferrovia no topo das prioridades", referindo-se ao primeiro-ministro, e também à administração da empresa. Atingiu-se, diz, uma "relação de maturidade", e "é assim que o Estado e as empresas se devem relacionar".