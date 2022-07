Costa e Pedro Nuno penalizados com polémica do aeroporto, mas líder reúne mais apoio socialista

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 16 Julho, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Duas semanas depois da polémica com o novo aeroporto de Lisboa, e já com uma moção de censura ao Governo, a maioria dos portugueses considera que nem António Costa, nem Pedro Nuno Santos saem a ganhar. É o que mostra uma sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN, que revela ainda que a grande maioria dos portugueses "não sabe" qual a melhor localização para o aeroporto.

Questionados sobre "o erro grave" que colocou frente a frente o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas, 57 por cento dos inquiridos dizem que "nenhum dos dois teve toda a razão". Por outro lado, 22 por cento colocam-se ao lado de António Costa, e só oito por cento dão razão a Pedro Nuno Santos.

O eleitorado do PS mostra-se fiel a António Costa, 40 por cento dão-lhe razão, e apenas 12 por cento dos inquiridos socialistas dizem que Pedro Nuno Santos "esteve bem". Entre todos os partidos políticos, Pedro Nuno Santos só tem nota positiva com o eleitorado comunista.

Dos inquiridos, 28 por cento consideram que a solução de "não demitir, nem ser demitido" foi a mais correta. Ainda assim, 27 por cento defendem que Pedro Nuno Santos devia ter apresentado a demissão, e 25 por cento dizem que o primeiro-ministro devia ter demitido o ministro das Infraestruturas.

Mais uma vez, os socialistas concordam com a decisão que foi tomada pelo primeiro-ministro, e há 30 por cento do eleitorado do PS que entende que o ministro das Infraestruturas devia ter apresentado a demissão. Já os eleitores social-democratas defendem que a saída Pedro Nuno Santos, por demissão de Costa (40 por cento) ou demitindo-se (36 por cento), era a melhor solução.

Ouça a peça 00:00 00:00

A necessidade de um novo aeroporto internacional, discutida há várias décadas em Portugal, é validada por 64 por cento dos inquiridos, mas 40 por cento não sabem qual a melhor localização para o novo aeroporto. Apenas 17 por cento entendem que Alcochete é a melhor opção, e a solução Portela + Montijo só agrada a 11 por cento dos inquiridos.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com o novo aeroporto de Lisboa. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de julho. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.