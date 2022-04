Costa em alta. Ventura ultrapassa Rio na oposição, Cotrim melhor do que Catarina

António Costa © Tiziana Fabi/AFP

Pouco mais de dois meses depois das legislativas que deram a maioria absoluta ao PS, António Costa merece a avaliação positiva de 48% dos inquiridos nesta sondagem e tem menos avaliações negativas (22%). Trata-se de uma melhoria de onze pontos em relação à última sondagem em outubro do ano passado.

Ainda em estado de graça, o novo Governo também inverte as opiniões negativas de outubro. São agora 45% aqueles que lhe dão nota positiva.

Entre os ministros, a sondagem destacou quatro, tendo em conta a relevância política e as pastas, o resultado confirma a popularidade de Marta Temido, de longe com melhor saldo que os outros três nomes: Mariana Vieira da Silva, também em terreno positivo, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, pouco acima da linha de água, e Fernando Medina com mais avaliações negativas do que positivas.

Pelo contrário, a oposição embora trave nas opiniões negativas, também cai nas positivas, sendo que entre os mais críticos do desempenho da oposição encontram-se votantes da Iniciativa Liberal, do Chega e do Bloco.

Entre a oposição, duas novidades: André Ventura é considerado a principal figura por 32% dos inquiridos, deixando Rui Rio em segundo, a 10 pontos de distância. O ainda presidente do PSD ainda é apontado como líder da oposição pelos eleitores do PS, Bloco e Livre, mas entre os votantes do seu próprio partido perde para Ventura.

Outra mudança: a terceira figura da oposição, nesta sondagem, é agora João Cotrim de Figueiredo que com 8% ultrapassa Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Mais abaixo surgem, com 2%, Rui Tavares do Livre e Nuno Melo do CDS.

Apesar de uma ligeira descida, Marcelo Rebelo de Sousa ainda regista a avaliação positiva acima dos 60% e o apoio transversal a todos os partidos.

Quando se questionam os inquiridos sobre em quem depositam mais confiança, nota-se que António Costa recupera terreno, em especial, juntos dos socialistas, embora seja ainda o Presidente a ter melhor pontuação.

A sondagem quis ainda conhecer a opinião sobre os efeitos da maioria absoluta no relacionamento entre primeiro-ministro e Presidente. Para 47% tudo vai continuar igual, 23% acreditam que pode melhorar, enquanto outros 23% receiam o pior.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 12 e 18 de abril. Foram recolhidas 807 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.