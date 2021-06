Costa em isolamento profilático após contacto com infetado

© Johanna Geron/EPA

Por Lusa 30 Junho, 2021 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se a cumprir um período de isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde após ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à Covid-19.

Numa nota divulgada pelo gabinete do líder do Executivo, refere-se que o "primeiro-ministro testou negativo, está sem quaisquer sintomas e mantém-se em isolamento".

"O primeiro-ministro mantém toda a atividade executiva à distância", salienta-se.

No entanto, "em virtude de ter estado em contacto com um membro do gabinete que veio a ser um caso confirmado positivo à Covid-19, e não obstante já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara, o primeiro-ministro está a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde", lê-se na mesma nota.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19