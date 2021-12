Medina candidato a deputado nas legislativas

Fernando Medina foi derrotado por Carlos Moedas (PSD/CDS) nas últimas eleições autárquicas © EPA

Por Lusa/TSF 10 Dezembro, 2021 • 21:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral socialista, António Costa, encabeça as candidaturas a deputados do PS em Lisboa, seguido pela vice-presidente do parlamento Edite Estrela e pela ministra Mariana Vieira da Silva, numa lista que apresenta Fernando Medina na quinta posição.



Na proposta de lista à qual a agência Lusa teve acesso, na quarta posição, antes do ex-presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina, entra o líder da FAUL e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, sendo o sexto lugar da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o sétimo do secretário-geral da JS, Miguel Matos.



Sérgio Monte, da direção da UGT, entra na oitava posição e a dirigente e deputada Maria da Luz Rosinha em nono lugar.



A partir do décimo lugar, segundo fonte socialista, começaram os problemas entre os membros da Comissão Política da FAUL.

Na lista de candidatos não está João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, que tem estado envolvido em polémicos, e que não repete a candidatura de 2019, pelo menos no círculo de Lisboa.



Vários dirigentes federativos pediram a palavra para contestar a colocação do secretário de Estado da Energia, João Galamba, na décima posição, acima de deputados como Marcos Perestrello, Susana Amador, Sérgio Sousa Pinto, Pedro Delgado Alves e Isabel Moreira.

A mesma fonte adiantou que na reunião foi aprovada por esmagadora maioria uma recomendação ao líder do partido, António Costa, para que, na segunda-feira, durante a reunião da Comissão Política Nacional do PS, que fechará as listas de candidatos a deputados, esta posição atribuída a João Galamba "seja corrigida".



Outro motivo de crítica foi o facto de a deputada Romualda Fernandes surgir na proposta de lista apresentada pela direção da FAUL na 27ª posição, num lugar considerado de "zona cinzenta de eleição".



Nas últimas eleições legislativas, em outubro de 2019, o PS elegeu 20 deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa.