Costa equaciona viagem aos Açores devido a furacão Lorenzo e muda agenda da campanha

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, reage ao resultado das Eleições legislativas regionais na Madeira, na sede do partido, em Lisboa, 22 de setembro de 2019. O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais. MIGUEL A. LOPES/LUSA

© LUSA