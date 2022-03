Costa escolhe Ana Catarina Mendes para ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares

Ana Catarina Mendes © Rodrigo Antunes/Lusa

A atual líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, vai ser ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, segundo a lista do XXIII Governo Constitucional proposta por António Costa e aceite pelo Presidente da República.

A lista dos ministros do próximo Governo Constitucional foi divulgada esta quarta-feira através de uma nota no portal da Presidência da República na internet.

De acordo com a orgânica do XXIII Governo Constitucional, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares vai ter dois secretários de Estado dedicados às áreas da Igualdade e Migrações, e da Juventude e Desporto.

Cabeça de lista por Setúbal nas últimas eleições legislativas, Ana Catarina Mendes assumiu as funções de presidente do Grupo Parlamentar do PS em outubro de 2019, o início da XIV Legislatura.

Apontada como uma das potenciais sucessoras de António Costa na liderança do PS, Ana Catarina Mendes foi secretário-geral Adjunta dos socialistas a partir de 2016, até ao final dessa legislatura.

A ainda líder da bancada socialista é deputada desde 1998 e é vice-presidente na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Entre outras funções políticas, foi vereadora na Câmara de Almada entre 2001 e 2005 e deputada municipal nesta autarquia entre 1993 e 1997 e entre 2013 e 2017.