Costa está "otimista" num regresso parcial às aulas. PAN é mais "cauteloso"

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta terça-feira os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre o rumo a dar ao que resta do ano letivo. À saída da reunião com o primeiro-ministro, o PAN, pelo líder André Silva, destacou a confiança de António Costa, que acredita que será possível ter alguns alunos a regressar às escolas já em maio.

"O senhor primeiro-ministro está otimista de que, dentro de três ou quatro semanas, será possível libertar alguma da comunidade escolar para as aulas presenciais", revelou André Silva no pós-reunião.

O PAN tem, no entanto, uma "posição mais cautelosa": por uma questão de "precaução", os alunos devem estar em regime de ensino à distância e o país "deve ser capaz de fazer a transição digital para o efeito".

Para o partido, apenas os alunos dos 11.º e 12.º ano anos deveriam regressar às escolas, pois "são aqueles alunos que têm que fazer exames das específicas e exames de acesso ao ensino superior".

"Estes alunos do 11.º e 12.º ano precisam mesmo de fazer os exames e, se necessário for, alagar apenas e só a estes alunos para que possam ter estas aulas presenciais e possam fazer os exames", insistiu, assinalando que "os alunos do ensino básico podem continuar, até ao final do terceiro período, em ensino à distância com as notas a serem dadas pelos senhores professores".

O ensino presencial deve "estar circunscrito apenas e só àquelas 22 cadeiras que são obrigatórias a realização das provas específicas", continuou.

André Silva defendeu igualmente que, se for necessário "adiar os prazos da realização exames, os prazos do fim do ano letivo e que tenha que haver adaptações nesse sentido, quer na extensão deste ano letivo, quer numa adaptação no início do próximo ano letivo, que isso possa ocorrer para que, quer este, quer o próximo ano, não tenham que ser anos letivos perdidos".

Na ótica do líder do PAN, "a telescola não é a solução" porque é "um modelo antiquado, unidirecional, e que deve ser apenas e só um complemento, deve ser ministrado supletivamente".

"Se for a única solução afasta a comunidade educativa, afasta os alunos dos professores", relação que "é importante" que "continue a existir" para que as aprendizagens "seja feitas de uma forma consolidada", advogou.

André Silva assinalou também que, uma altura em que não se sabe quando é que os alunos poderão voltar às escolas, "importa desde já apostar num dos pilares do programa de Governo, que é a transição digital, e garantir que todos os alunos, todos os agregados familiares tenham acesso a um computador e acesso à rede".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Após esta série de audiências com os partidos, e também na sequência da reunião técnica com epidemiologistas realizada no Infarmed, em Lisboa, o Governo reúne-se na quinta-feira em Conselho de Ministros para tomar uma decisão sobre a reabertura dos estabelecimentos de ensino.

Em entrevista à Rádio Renascença, na sexta-feira passada, o primeiro-ministro apontou que 04 de maio "é a data limite" para o recomeço das aulas presenciais na perspetiva de que o terceiro período letivo ainda possa decorrer "com a normalidade possível".

Na terça-feira, no final da terceira reunião técnica sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", no Infarmed, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que, segundo os especialistas, é preciso manter o esforço de confinamento em abril para dar passos de liberdade em maio, tanto no sistema escolar, como na atividade económica e social.

Questionado se das suas palavras se pode depreender que, por vontade dos técnicos, não haverá abertura das escolas neste mês de abril, o chefe de Estado respondeu: "Isso pode depreender obviamente. Não haverá. É o senhor primeiro-ministro que o dirá no dia 09 de abril, mas daquilo que disseram os especialistas, é ganhar em abril o mês de maio, portanto, é manter este esforço em abril".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.