Costa está "tranquilo" e já votou. "Importante é apelar a uma grande participação"

António Costa já votou na Escola Básica 1 Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa. O secretário-geral do PS confessou-se "tranquilo" e tratou de instar os eleitores a dirigirem-se às urnas.

"Eu acho que o que é importante é apelarmos a uma grande participação eleitoral. A democracia tem um momento de grande festa e de celebração, que é o momento do ato eleitoral, o momento em que cada um tem o seu voto e que cada voto pode decidir para mudar o seu futuro", afirmou, em declaração aos jornalistas.

O primeiro-ministro frisou ainda: "O apelo que me compete fazer é que todos participem e façam a escolha da sua livre consciência."

Apesar de as eleições Europeias terem tido uma taxa de abstenção muito elevada, Costa congratulou-se com a participação do eleitorado até ao momento nestas Legislativas. "Nós tivemos já, e felizmente, em voto antecipado um crescimento muito significativo da participação", frisou.

António Costa deixou ainda claro que, "relativamente aos nossos cidadãos residentes no estrangeiro, houve um enorme aumento, acompanhando o aumento do recenseamento no estrangeiro".

