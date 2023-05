Costa falou com Marcelo sobre caso das Infraestruturas, mas não informou sobre SIS

António Costa participa na sessão plenária desta quarta-feira © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que falou com o ministro das Infraestruturas apenas depois da atuação do SIS, tal como falou naquela noite com outros ministros e com o Presidente da República.

Esta resposta foi dada ao líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, mas depois complementada em discussão com o presidente do Chega, André Ventura, tendo António Costa clarificado que não falou com Marcelo Rebelo de Sousa sobre a atuação dos serviços de segurança.

"Se eu disse de alguma forma que tinha informado o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS, aproveito a sua pergunta para corrigir imediatamente. Eu nunca informei o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS, que fique claro", disse o primeiro-ministro a Ventura.

Antes, em resposta a Miranda Sarmento, o primeiro-ministro tinha afirmado: "No dia em que regressei de férias, um jornalista da RTP perguntou-me se tinha tido prévio conhecimento e eu disse que não tive, o que era rigorosamente verdade. Outra coisa a que não respondi porque também ninguém me perguntou era saber se eu tinha ou não falado com o ministro João Galamba, como falei com outros ministros, com o Presidente da República e com 'n' pessoas",