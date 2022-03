Costa faz últimos convites e reúne-se com bancada do PS na quarta-feira após ir a Belém

© Tiziana Fabi/AFP

Dois meses depois das eleições legislativas que deram a maioria absoluta ao Partido Socialista, António Costa dá os últimos passos para formar o Governo para os próximos quatro anos. Os novos ministros começaram a receber os convites durante o fim de semana e até esta segunda-feira ao final do dia, o elenco governativo deve ficar completo.

Na quarta-feira, é o dia da divulgação dos nomes ao Presidente da República, num encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no Palácio de Belém. Depois, às 20h00, o primeiro-ministro reúne-se pela primeira vez com o novo grupo parlamentar socialista, de maioria, que garante estabilidade ao Governo.

Na reunião, na Assembleia da República (AR) e à porta fechada, o líder socialista deve apresentar aos deputados as propostas de candidato a presidente da AR e de líder parlamentar.

Na campanha eleitoral, António Costa prometeu um Governo tipo task force, "mais curto e compacto", com superministérios, depois do maior Executivo em democracia.

Os últimos votos são contados a partir de 23 de março, depois da repetição das legislativas no círculo da Europa. Os resultados são divulgados na sexta-feira.

De acordo com as datas anunciadas por Marcelo Rebelo de Sousa, o novo Parlamento deverá tomar posse no dia 29 de março. O Governo entrará em funções a 30 de março, numa cerimónia que vai juntar os novos ministros e secretários de Estado.

Na quinta-feira e sexta-feira, António Costa vai estar em Bruxelas, no Conselho Europeu.