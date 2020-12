Costa garante abertura ao diálogo com restauração e pede fim do "impasse"

© Mário Cruz/EPA

O primeiro-ministro afirmou que o Governo continua a dialogar com representantes dos setores da restauração e animação noturna, salientou medidas de apoio em curso e pediu o fim do "impasse" com empresários em greve de fome.

António Costa falava à agência Lusa e à RTP no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, momentos antes de se reunir por videoconferência com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, por videoconferência.

Questionado sobre o grupo de empresários da restauração e da animação noturna que se encontra em greve de fome em frente à Assembleia da República, exigindo ser recebidos pelo primeiro-ministro ou pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, António Costa pediu para que seja "ultrapassado o impasse criado" e recusou a tese de que este protesto resulta da ausência de diálogo por parte do seu executivo.

"Isso não corresponde à realidade, porque ainda no passado dia 18 houve uma reunião em que esteve o senhor José Gouveia", que é um dos principais representantes do chamado setor da noite - "e outra reunião já tinha acontecido em julho", reagiu.

António Costa contestou também que estes setores não estejam a ser alvo de medidas de medidas de apoio por parte do seu Governo, dizendo que esses auxílios "totalizam já 1100 milhões de euros, metade dos quais a fundo perdido".

Com o novo programa "Apoiar", de acordo com o primeiro-ministro, o Governo já recebeu 26 mil candidaturas, com os auxílios financeiros a atingirem os 750 milhões de euros a fundo perdido.

"Ouço o senhor José Gouveia dizer que quer isenção de TSU (Taxa Social Única), mas o setor da animação noturna, que não pode trabalhar por força da lei, tem a possibilidade de se manter ao abrigo do regime de lay-off simplificado - e nesse caso tem isenção total de TSU. Por outro lado, o Governo está a dialogar e continua a dialogar", defendeu.

Neste contexto, o líder do executivo referiu então que o ministro da Economia vai reunir-se esta quarta-feira com as confederações representativas destes setores e os secretários de Estado do Comércio e do Turismo enviaram na terça-feira um e-mail a José Gouveia a manifestar disponibilidade para o diálogo na próxima quinta-feira".

No entanto, em relação às reivindicações que têm sido feitas por estes empresários, o primeiro-ministro traçou duas "linhas vermelhas": Uma no plano da saúde pública no combate à Covid-19, outra ao nível das condições para a concessão de apoios por parte do Estado.

"Quando nos pedem o fim das restrições, respondemos que não podemos colocar em causa a saúde das pessoas. E quando nos dizem que esses apoios devem ser concedidos independentemente de estarem regularizadas situações perante o fisco e a Segurança Social, isso obviamente não é aceitável, porque o esforço de solidariedade deve ser de todos para com todos", frisou.

"Nada tem a ver com este protesto"

A TSF falou com José Gouveia, presidente da Associação de Discotecas de Lisboa, que esta manhã tinha dito que não tinha recebido nem uma palavra, da parte do Governo. O empresário confirma que recebeu o mail, mas que nada tem a ver com o protesto dos empresários.

"Recebi um mail ontem à noite, dos secretários de Estado do Turismo e do Comércio, solicitaram uma reunião no seguimento da do dia 18, que nada tem a ver com este protesto. O secretário de Estado do Comércio disse-me, na altura, que o Estado não tinha dinheiro e que as nossas reivindicações não podiam ser asseguradas", explica.

José Gouveia lembra ainda que os empresários só aceitam ser recebidos pelas figuras do Estado com poder de decisão.

"Desde o primeiro dia que solicitámos uma reunião com o primeiro-ministro ou com o ministro da Economia. Para nós não faz sentido que as confederações de turismo estejam a ser recebidas, e nós continuamos como parentes pobres."

Para António Costa, o Governo tem as portas abertas ao diálogo e está a fazer um esforço para apoiar a realidade da economia.