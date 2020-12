Costa garante que "nada justifica alterar o calendário escolar"

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, enalteceu esta quinta-feira o funcionamento do primeiro período do ano letivo nas escolas, apesar da pandemia de Covid-19, e garantiu que não estão previstas alterações no calendário escolar.

"Nada justifica alterar o calendário escolar. Pelo contrário, este primeiro período correu excecionalmente bem, creio que todos partilhávamos o mesmo receio em setembro de como ia correr o primeiro período e a verdade é que correu muitíssimo bem", afirmou o líder do governo, no 'briefing' após o Conselho de Ministros realizado para avaliar as medidas restritivas para a quadra natalícia.

No entanto, António Costa não deixou de reconhecer que "houve escolas onde houve focos" e "professores, alunos e auxiliares que estiveram infetados", mas reiterou que "tudo foi gerido com a maior tranquilidade e sem pôr em causa o decurso normal do ano letivo", lembrando o impacto da primeira fase da pandemia a nível escolar.

"Isso é muito importante para que este ano letivo seja também um ano de recuperação das perdas do percurso de aprendizagem que tivemos de sofrer no ano passado", resumiu.

Em Portugal, morreram 5.902 pessoas dos 362.616 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

